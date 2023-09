Denzel Dumfries jest zobowiązany kontraktem z Interem Mediolan do 30 czerwca 2025 roku. Jednak klub wybiega daleko w przyszłość i chce z zawodnikiem podpisać nową dłuższą umowę. Prowadzone są w tej sprawie już rozmowy - donosi Nicolo Schira.

IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Kontrakt Denzela Dumfriesa z Interem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku

Jednak klub wiąże dłuższą przyszłość z zawodnikiem i chce podpisać z nim nową umowę

Prowadzone są w tej sprawie rozmowy

Denzel Dumfries otrzyma ofertę nowego kontraktu

Kontrakt Denzela Dumfriesa z Interem Mediolan obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę wynika, że “Nerazzurri” wiążą dłuższą przyszłość z holenderskim wahadłowym i prowadzone są w tej sprawie rozmowy. Włoski dziennikarz donosi, że nowa umowa zawodnika będzie trwała przez pięć najbliższych lat.

Denzel Dumfries w drugiej części minionego sezonu wszedł na poziom, z którego znamy go z gry w reprezentacji Holandii. Wahadłowy obecnie prezentuje jeszcze wyższą formę, przez co Inter zaczął wiązać z nim długą przyszłość. Już latem 27-latek był łączony z przejściem do Manchesteru United, ale ten transfer został zablokowany przez klub oraz samego piłkarza.

Reprezentant Holandii trafił do Interu Mediolan latem 2021 roku. Denzel Dumfries do tej pory rozegrał w koszulce “Nerazzurich” 102 spotkania, w których dziewięciokrotnie wpisał się na listę strzelców oraz zanotował 16 asyst. Obecnie przez portal “Transfermarkt” jest wyceniany na 28 milionów euro.

