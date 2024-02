Gennaro Gattuso może wrócić do pracy w Serie A. Zainteresowane zatrudnieniem Włocha jest Torino - przekazuje Fabrizio Romano.

Imago / Frederic Chambert Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso jest trenerem Olympique Marsylia

Kontrakt Włocha wygasa po zakończeniu sezonu

Torino uważa Gattuso za najpoważniejszego kandydata do pracy z zespołem w przyszłym sezonie

Gennaro Gattuso może zostać trenerem Torino

Torino po zakończeniu sezonu może dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Obecny szkoleniowiec zespołu Ivan Jurić złożył deklarację, że jeśli nie awansuje do europejskich pucharów, to opuści klub. Chorwat znajduje się w kręgu zainteresowań klubów z Premier League, co tylko potęguje jego zapowiedź o opuszczeniu Turynu.

Głównym kandydatem do zastąpienia chorwackiego trenera według Fabrizio Romano jest Gennaro Gattuso. Włoch aktualnie pracuje w Marsylii, lecz jego kontrakt wygasa w czerwcu tego roku. Ewentualny angaż 46-latka w Torino zależy więc od kilku kwestii, co komplikuje na ten moment sytuację.

Jak przekonuje włoski dziennikarz dalsze kroki w tej sprawie zależeć będą od decyzji Ivana Juricia oraz kwestii dalszej współpracy Gattuso z Marsylią. Były trener m.in. Milanu czy Napoli we Francji pracuje od września 2023 roku. Po 20. kolejkach Ligue 1 OM zajmuje 8. miejsce w lidze z dorobkiem 29 punktów. Biało-Błękitni wciąż liczą się w walce o zwycięstwo w Lidze Europy, gdzie za tydzień zmierzą się z Szachtarem w 1/16 finału.