fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini o Teunie Koopmeinersie

Atalanta stanie na PGE Narodowym w Warszawie przed szansą wygrania kolejnego trofeum w swojej historii. La Dea nie może jednak skoncentrować się tylko na grze z Realem Madryt. Cały czas nie jest wyjaśniona przyszłość Teuna Koopmeinersa. Kilka słów na ten temat Holendra wyraził szkoleniowiec ekipy z Bergamo w trakcie wtorkowej konferencji prasowej.

– To rozczarowanie dla Koopmeinersa, który nie dostał szansy na grę w tym meczu On jest prawdziwą ofiarą tej sytuacji. Jestem smutny, że nie udało mi się przekonać go, aby trzymał się z dala od pewnych kwestii rynku transferowego. Nadal jest bardzo miłym facetem, bardzo go lubimy i pomógł nam się tu dostać – powiedział Gasperini w wywiadzie dla Sky Sport Italia.

– Jeśli klubom nie uda się latem dojść do porozumienia w sprawie kwoty transferu, czy Holender będzie w stanie naprawić zepsute stosunki z Atalantą? Nie wiem, ale z tego co widzę, był ofiarą. Jest żal, ostrzegałem go przed tą sytuacją. Zrobiono coś, co mogło wyrządzić Atalancie maksymalną szkodę – kontynuował Włoch.

– Nie wiemy, co może się wydarzyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni – mówił trener ekipy z Bergamo.

Klub z Turynu cały czas pracuje nad pozyskaniem Koopmeinersa. Zaoferował już za zawodnika 50 milionów euro plus pięć milionów euro dodatków. W każdym razie Atalanta oczekuje 60 milionów euro. Obecna umowa zawodnika z Atalantą obowiązuje do 2027 roku.

