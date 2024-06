DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Fonseca nowym trenerem Milanu

O odejściu Stefano Piolego z Milanu media informowały już od kilku miesięcy. Mimo licznych sukcesów wydaje się, że klub potrzebował zmian i powiewu świeżości. W mediach przewinęło się wielu kandydatów do zastąpienia Włocha, a ostatecznie wybór padł na Paulo Fonsece, który, po udanym okresie w Lille, jest gotowy objąć stanowisko trenera Rossonerich i powrócić do Serie A po wcześniejszych doświadczeniach z Romą.

Według doniesień z “La Gazzetty dello Sport”, Milan jest w trakcie omawiania ostatnich szczegółów, aby Fonseca mógł oficjalnie objąć stanowisko trenera. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych siedmiu do dziesięciu dni. Celem jest, aby nowy trener został zaprezentowany przed końcem miesiąca, co pozwoli mu rozpocząć realizację swojego projektu.

Po objęciu stanowiska, portugalski taktyk będzie ściśle współpracował z zarządem Milanu w planowaniu nadchodzącego letniego okna transferowego. Priorytetem będą poszukiwania nowego napastnika oraz prawego obrońcy. Fonseca będzie miał za zadanie wzmocnienie zespołu i przygotowanie go do rywalizacji na najwyższym poziomie w nadchodzącym sezonie.

Fonseca wnosi ze sobą bogate doświadczenie i świeże spojrzenie na drużynę. Można bez wątpliwości powiedzieć, że w klubie rozpocznie się nowa era, a wszyscy oczekują jeszcze lepszych efektów niż za czasów Stefano Piolego.

