Conte tonuje nastroje fanów Napoli. Zdecydowane słowa o scudetto

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte nie chce słyszeć o scudetto

Antonio Conte po ostatnich sukcesach Napoli, w tym zwycięstwie 2:0 nad Monzą, podkreślił, że nie ma miejsca na rozmowy o walce o scudetto. – Zawsze mówię, że mamy przewagę, bo możemy trenować cały tydzień, ale nasz skład nie jest tak konkurencyjny jak tych, którzy grają w Europie – przyznał Conte w wywiadzie dla “DAZN”. Choć Napoli znajduje się na czele Serie A po sześciu kolejkach, trener apeluje o ostrożność i przypomina, że zespół dopiero niedawno przeszedł gruntowną przebudowę.

Conte zwrócił uwagę na wyzwania, z którymi klub musiał się zmierzyć po odejściu kluczowych zawodników, takich jak Osimhen i Zieliński. – Nie minęły nawet trzy miesiące, odkąd prezydent mówił o całkowitej rekonstrukcji składu. Straciliśmy 14 zawodników i sprowadziliśmy siedmiu. Musimy ciężko pracować, aby zdobywać punkty, tak jak dzisiaj – powiedział Conte. Trener podkreślił, że droga do przywrócenia konkurencyjności Napoli będzie wymagała cierpliwości i zaangażowania.

Mimo swoich sukcesów w przeszłości, w tym wygranej scudetto z Juventusem i Interem, Conte przestrzega przed zbyt wczesnym wyciąganiem wniosków. – Wiem, że wiele się ode mnie oczekuje, bo w przeszłości osiągałem wielkie rzeczy, ale musimy stąpać twardo po ziemi. Są zespoły, które mają nad nami przewagę i to do nich musimy dążyć – dodał Conte. Trener przypomniał, że głównym celem jest przywrócenie Napoli do czołówki ligi, a nie walka o tytuł już w tym sezonie.

