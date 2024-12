Carlo Ancelotti może opuścić Real Madryt po sezonie 2024/2025. Jak twierdzi Tuttosport, zatrudnieniem Włocha interesuje się AS Roma.

ROGERIO MOROTI / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

AS Roma myśli nad zatrudnieniem Ancelottiego?

Real Madryt, choć nadal osiąga dość dobre wyniki pod wodzą Carlo Ancelottiego, rozważa po cichu zmianę na stanowisku trenera. Jako główny kandydat do zastąpienia Włocha wskazywany jest Xabi Alonso, obecnie pracujący w Bayerze Leverkusen. Kluczowe znaczenie będzie miała druga odsłona sezonu 2024/2025. Jeśli Królewscy nie wejdą na swój najwyższy poziom, to szanse na pozostanie Ancelottiego znacząco zmaleją.

WIDEO: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Ancelotti niedawno zapisał się na kartach historii Realu, zdobywając 15. trofeum jako trener Królewskich. Niedługo po tym sukcesie Włoch znalazł się w centrum spekulacji dotyczących możliwego powrotu do Serie A. Claudio Ranieri, komentując sytuację trenerską w Romie, zasugerował, że drużyna potrzebuje menedżera z doświadczeniem prowadzenia zespołu na najwyższym poziomie. Ta wypowiedź wzbudziła falę plotek na temat zainteresowania zatrudnieniem Carletto.

Co więcej, Ancelotti sam niejednokrotnie podkreślał swoje sentymenty do Romy. Ponoć w jego madryckim gabinecie wisi ikoniczna koszulka tego klubu z czasów jego gry, co dodatkowo podsyca plotki o powrocie. Dla fanów z Rzymu Ancelotti jest zawsze mile widzianą postacią, a jego przyjście mogłoby być spełnieniem marzeń zarówno kibiców, jak i samego trenera.

Carlo Ancelotti grał w barwach Romy w latach 1979–1987. Wraz z drużyną czterokrotnie triumfował w Pucharze Włoch oraz raz zdobył mistrzostwo Italii.