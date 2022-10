fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus w tym sezonie kompromituje się praktycznie od początku sezonu. Stara Dama notowała już porażki z takimi ekipami jak Monza (0:2), czy Maccabi Hajfa (0:2). Nie milkną spekulacje, sugerujące, że z klubem może się pożegnać Massimiliano Allegri. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że jego następcą miałby zostać Antonio Conte.

Juventus w tej kampanii jest cieniem samego siebie

Ekipa z Turynu nie tylko przegrywa z zesołami niżej notowanymi, ale juz po fazie grupowej zakończy udział w Lidze Mistrzów

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że do włoskiej ekipy może wrócić Antonio Conte

Włoch w przeszłości pracował się w szeregach Starej Damy, a także był zawodnikiem tej ekipy

Juventus wciąż ważny dla Conte

Juventus jest już pewny tego, że na wiosnę nie będzie grał w Lidze Mistrzów. Ekipa z Turynu wciąż ma jednak szanse na to, aby móc rywalizować w Lidze Europy. W każdym razie we włoskich mediach coraz częściej słychać głosy, że z włoską ekipą niebawem pożegna się Massimiliano Allegri.

La Gazzetta dello Sport sugeruje, że jest szans a na to, aby do Juve wrócił latem Antonio Conte. Przemawiać za tym ma wygasająca umowa byłego selekcjonera Squadra Azzurra z Tottenhamem Hotspur. Conte łączy silna więź z Juve, co może mieć wpływ na przyszłość Włoch.

Tajemnica poliszynela jest, że jednym z głównych powodów, który sprawia, że Conte jeszcze nie przedłużył umowy z The Spurs, jest właśnie Juventusu. Włoch podobno w momencie, gdy ktoś z klubu z Turynu się z nim skontaktował i przedstawił konkretną propozycję, nie powiedziałby nie.

53-latek pracował w klubie z Turynu jako trener w latach 2011-2014. Wygrał z Juventusem między innymi trzykrotnie mistrzostwo Serie A.

