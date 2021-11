fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus FC we wtorek wieczorem w spotkaniu 15. kolejki Serie A zmierzy się z Saletnitaną, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po porażkach z Chelsea (0:4) i Atalantą (0:1). Na temat zbliżającej się potyczki i przygotowaniach do niej opowiedział w trakcie poniedziałkowej konferencji szkoleniowiec Starej Damy.

Juventus zmierzy się we wtorkowy wieczór z Salernitą

Juventus – Salernitana: Allegri robi dobrą minę do złej gry

Juventus FC ma zamiar poprawić swoją sytuację jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, rozgrywając w ciągu 22 dni do przerwy zimowej aż sześć spotkań. Ekipa z Turynu aktualnie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli Serie A, legitymując się dorobkiem 21 oczek. Do pierwszego Napoli piłkarze Juve tracą 14 oczek.

– Mecz w Salerno będzie dla nas trudny. Musimy zrobić coś więcej, bo to, co do tej pory robiliśmy, nie wystarczyło na osiąganie zadowalających rezultatów – mówił Allegri cytowany przez Football Italia.

– Aktualnie Juve potrzebuje porządku, konkretności i spokoju – kontynuował Włoch.

– Jesteśmy na pewnego rodzaju rozbiegu. Nie myślę o tym, aby zakończyć wyścig na pierwszym miejscu. Przede wszystkim musimy wrócić na odpowiednie tory – mówił opiekun Juve.

Allegri został wprost zapytany, czy wzmocnienia dokonane przez Juventus latem były odpowiednie. Trener wielokrotnych mistrzów Serie A przedstawił klarowne stanowisko.

– Decyzje związane z ostatnim okienkiem transferowym były słuszne. Jeśli tylko Paulo Dybala, czy Moise Kean zaczną regularnie zdobywać bramki, to być może będzie miało to wpływ na wyniki zespołu – powiedział opiekun Juventusu.

Allegri wziął też w obronę Alvar Moratę, przekonując, że Hiszpan w starciu z Atalantą zaliczył jeden z lepszych meczów w tej kampanii.

– Chcę dokonać wyjaśnienia. W sobotę Morata zagrał jeden z najlepszych meczów od początku sezonu. Myślę, że był jednym z najlepszych na boisku. Moim zdaniem oceny dla zawodników powinny być wydawane obiektywnie. Albo ja ich nie rozumiem, albo są uprzedzenia względem piłkarza – rzekł Allegri.

