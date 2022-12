PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo

Wyciekła lista 22 transferów Juventusu będących przedmiotem dochodzenia prokuratury w Turynie. Chodzi o umowy między innymi z Milanem, Romą, Barceloną, Manchesterem City i Borussią Dortmund.

Kolejne fakty wychodzą na światło dzienne

Włoskie media piszą o 22 transferach Juventusu, które przykuły uwagę prokuratury

Śledztwo nadal trwa

Juventus stoi przed widmem srogich kar

Przeciwko Juventusowi toczy się postępowanie turyńskiej prokuratury. Przedmiotem dochodzenia jest rzekome płacenie zawodnikom “pod stołem”. Klub oficjalnie poinformował, że piłkarze zrzekli się czteromiesięcznej pensji z uwagi na pandemię, natomiast zawodnicy mieli otrzymać pieniądze na czarno. Drugim aspektem dochodzenia jest fakt celowego zawyżania wartości zawodników podczas transferów, co miało na celu zwiększenie zysków kapitałowych.

Jest to jednak o wiele trudniejsze do udowodnienia i rzeczywiście kilka klubów zostało już oczyszczonych z zarzutów kilka tygodni temu właśnie dlatego, że niemożliwe jest podanie dokładnej wyceny tego, ile jest wart zawodnik, innej niż cena, na którą zgadzają się dwa kluby.

La Gazzetta dello Sport opublikowała jednak listę 22 transferów będących przedmiotem śledztwa prokuratury w Turynie. Do tych transakcji należy między innymi przeprowadzka Emila Audero do Sampdorii, wymiana między Leonardo Bonuccim i obrońcą Milanu Mattią Caldarą, zamiana Leonardo Spinazzolli z Lucą Pellegrinim z Romy oraz wymiana Miralema Pjanicia i Arthura Melo z Barceloną.

Inni transakcje, które trafiły na pierwsze strony gazet to wymiana z Manchesterem City. W tym przypadku chodzi o transfery Cancelo oraz Danilo. Innymi ruchami, które znalazły się na świeczniku są sprzedaże Emre Cana do Borussii Dortmund i Simone Muratore do Atalanty.

Sprawa nadal jest w toku, a prokuratura zbiera kolejne dowody.

