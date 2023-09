Imago/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

UEFA w ostatnich dniach zdecydowała się na przywrócenie części rosyjskich drużyn do rozgrywek

Zbigniew Boniek był przeciwny takiemu rozwiązaniu, podobnie jak Walijka Laura McAllister oraz Anglik David Gil

Problemu w przywróceniu Rosjan nie widzieli niemieccy działacze Hans-Joachim Watzke oraz Karl-Heinz Rummenigge

Polska trwa przy swoich postanowieniach odnośnie do rywalizacji z Rosjanami

W ostatnich dniach pojawiły się zaskakujące doniesienia, iż UEFA zdecydowała się na przywrócenie części rosyjskich drużyn do rozgrywek międzynarodowych. Organizacja podjęła takie kroki, mimo iż na Ukrainie wciąż trwa wojna. Szansę otrzymały zespoły do lat 17. Mogą one startować w licznych turniejach, choć wiele krajów, w tym Polska, zadeklarowało, że nie zamierzają przystępować z nimi do rywalizacji.

Zbigniew Boniek w swoim wpisie w mediach społecznościowych próbował wytłumaczyć decyzję UEFA. Sam jednak był jej przeciwny. Oprócz wiceprezydenta UEFA decyzji sprzeciwili się również Walijka Laura McAllister oraz Anglik David Gil.

– Ja swojego zdania od półtora roku nie zmieniam. Jest ono proste: “nie” dla Rosji. Głosowałem przeciwko tej decyzji – stwierdził w rozmowie z portalem Sport.pl Zbigniew Boniek.

Za przywróceniem Rosjan opowiedzieli się Szwed Karl-Erik Nilsson, a także Włoch Gabriele Gravina. Dziennikarze BILD-a przekazali natomiast, że nie widzieli w tym problemu działacze UEFA z Hansem-Joachimem Watzke oraz Karlem-Heinzem Rummenigge na czele.

