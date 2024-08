ANP / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois kończy z grą w kadrze, powodem konflikt z selekcjonerem

Thibaut Courtois w czwartek poinformował swoich fanów o rezygnacji z występów w reprezentacji Belgii. Bramkarz Realu Madryt zdecydował się na taki ruch w związku z konfliktem z obecnym selekcjonerem Domenico Tedesco. 32-latek stracił zaufanie do trenera ze względu na brak powołania na Euro 2024. Golkiper Realu Madryt zdążył wyleczyć kontuzję, która wykluczyła go na większą część sezonu 2023/2024, lecz mimo to nie znalazł się w kadrze Czerwonych Diabłów na duży turniej.

Miejsce między słupkami w belgijskiej kadrze zamiast Courtoisa zajął Koen Casteels z VfL Wolfsburg. Na kilka dni przed terminem powołań do drużyny narodowej na spotkania Ligi Narodów oznajmił, że rezygnacja z gry w kadrze będzie najlepszą decyzją dla obu stron. Równocześnie zaznaczył, że wróci do drużyny narodowej, gdy Domenico Tedesco przestanie pełnić funkcję selekcjonera.

– Postanowiłem nie wracać do reprezentacji Belgii pod wodzą tego selekcjonera. W tej sprawie biorę na siebie część odpowiedzialności. Patrząc jednak w przyszłość, brak zaufania do niego nie przyczyniłby się do utrzymania niezbędnej atmosfery w zespole – napisał Thibaut Courtois, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Odbyłem kilka rozmów z federacją, która akceptuje moją decyzję i powody, które doprowadziły mnie to podjęcia tej bolesnej decyzji. Żałuję, że rozczarowałem część fanów, ale jestem przekonany, że to najlepsza decyzja dla Belgii, ponieważ zamyka dyskusję i pozwala drużynie skupić się na dążeniu do swoich celów – dodał były bramkarz reprezentacji Belgii.

Thibaut Courtois zadebiutował w reprezentacji Belgii w wieku 19 lat podczas meczu z Francją w 2011 roku. Łącznie w kadrze rozegrał 102 mecze, w których 51 razy zachował czyste konto. Na mundialu 2018 w Rosji zdobył wraz z kadrą brązowy medal, wygrywając w meczu o 3. miejsce z reprezentacją Anglii (2:0).