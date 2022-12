PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

W polskich mediach pojawiały się doniesienia, że Andrij Szewczenko może zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. TVP Sport informuje jednak, że Ukrainiec ma inne plany na dalszą karierę zawodową.

Wciąż nie jest jasna przyszłość Czesława Michniewicza

Według mediów jego następcą może zostać Szewczenko

TVP Sport twierdzi jednak, że Ukrainiec ma inne plany

Szewczenko wybierze inną posadę?

Andrij Szewczenko już od wielu miesięcy jest łączony z przejęciem reprezentacji Polski. Po raz pierwszy jego nazwisko w kontekście pracy selekcjonera pojawiło się po zwolnieniu Paulo Sousy.

Jednak wtedy Szewczenko był związany kontraktem z włoską Genoą, co uniemożliwiało mu podjęcie pracy w roli trenera reprezentacji Polski. Obecnie, ten problem już nie istnieje. Paweł Gołaszewski na łamach “Piłki Nożnej” poinformował, że Ukrainiec jest wolnym trenerem i nic nie łączy go z Genoą. To znacznie ułatwia mu ewentualne związanie się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Tomasz Ćwiąkała przyznał natomiast, że według jego informacji Cezary Kulesza kontaktował się z otoczeniem Andrija Szewczenki. Jednak do nawiązania współpracy przez obie strony jest do tego jeszcze daleka droga.

Zdaniem TVP Sport legendarny napastnik nie jest zbyt interesowany ofertą Kuleszy, bowiem planuje starać się o fotel prezesa ukraińskiego związku piłki nożnej, a ponadto miałby zostać członkiem Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego.

Tymczasem wciąż nie są jasne plany PZPN wobec Czesława Michniewicza. Według Sebastiana Staszewskiego w środę dojdzie do spotkania obecnego selekcjonera z władzami związku, od przebiegu którego zależeć będą dalsze losy tej sprawy.

