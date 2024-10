Spalletti skomentował szanse powrotu Chiesy do reprezentacji Włoch

Luciano Spalletti wypowiedział się na temat możliwości powrotu Federico Chiesy do reprezentacji Włoch. Szkoleniowiec podkreślił, jakie wymagania muszą spełniać zawodnicy, aby otrzymać powołanie do drużyny narodowej.

Spalletti o poziomie i formie Chiesy

Luciano Spalletti, obecny selekcjoner reprezentacji Włoch, był gościem specjalnym telewizji DAZN podczas niedzielnych Derby d’Italia między Interem a Juventusem. W trakcie rozmowy szkoleniowiec poruszył temat swoich potencjalnych powołań na nadchodzące zgrupowanie Azzurrich w listopadzie. Jednym z głównych nazwisk, które padły podczas wywiadu, był Federico Chiesa – były zawodnik Juventusu, a obecnie Liverpoolu, który od pewnego czasu nie pojawia się w ekipie Squadry Azzurra.

Federico Chiesa nie grał dla Włoch od odpadnięcia drużyny w 1/8 finału Euro 2024, a później został odsunięty od składu Juventusu. Po przenosinach do Liverpoolu nie udało mu się jednak wywalczyć stałego miejsca w pierwszej jedenastce. Spalletti, pytany o możliwość powołania Chiesy do reprezentacji, podkreślił, że aby wrócić do kadry, zawodnik musi spełniać wysokie wymagania. – Zawodnicy muszą prezentować poziom dostosowany do naszego zespołu. Jeśli są poniżej tego poziomu, sprawa się komplikuje – powiedział wprost.

Obecnie Chiesa rozegrał zaledwie 78 minut dla Liverpoolu w Premier League, Lidze Mistrzów i EFL Cup. Jego forma została dodatkowo zaburzona kontuzją, która wykluczyła go z kilku meczów. By powrócić do reprezentacji, Chiesa będzie musiał zyskać regularność w występach i zbudować stabilną pozycję w swoim nowym klubie.

Spalletti jednocześnie wyraził zadowolenie, że Chiesa i inni reprezentanci Włoch decydują się na rozwój za granicą. – Zawsze warto zdobywać doświadczenie za granicą. Młodzi zawodnicy z drużyn młodzieżowych powinni dążyć do tego, aby spróbować swoich sił poza Włochami. Myślę o takich piłkarzach jak Calafiori czy Donnarumma – to coś, co każdy powinien zrobić, według mnie.