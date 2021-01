Spalletti odrzucił ofertę od Chilijczyków

Luciano Spalletti według poniedziałkowych doniesień mediów otrzymał propozycję pracy od Chilijskiej Federacji Piłkarskiej. Włoch miałby zostać selekcjonerem La Roja. Okazało się jednak, że 61-latek nie skorzystał z oferty.

Luciano Spalletti miał zastąpić na stanowisku opiekuna reprezentacji Chile Reinaldo Ruedę. Kolumbijczyk poważnie bierze pod uwagę powrót do ojczyzny. Tymczasem w kontekście włoskiego trenera sprawa wydaje się już nieaktualne, ponieważ odrzucił propozycję.

Były trener między innymi AS Romy, czy Interu Mediolan ma jednocześnie plan, aby do końca trwającego sezonu nie obejmować żadnego zespołu. Tym samym Spalletti chce wypełnić kontrakt z klubem z Lombardii. Przypomnijmy, że Włoch wciąż ma umowę ważną z Interem, chociaż został odsunięty od prowadzenia drużyny.

Spalletti w Interze może liczyć na zarobki w wysokości pięciu milionów euro rocznie. FCInterNews sugeruje w związku z tym, że Włoch dopiero latem tego roku będzie myślał o znalezieniu nowego pracodawcy.

Urodzony w Certaldo trener największe sukcesy, jakie osiągnął w trakcie kariery trenerskiej, to dwukrotne wywalczenie mistrzostwa Rosji, Puchar Rosji, dwa razy zdobyty Puchar Włoch. Spalletti w swoim trenerskim CV ma także takie kluby jak Zenit Sankt Petersburg, Udinese Calcio, UC Sampdoria, czy FC Empoli.

Włoski trener przestał prowadzić Inter z końcem maja 2019 roku. Jego miejsce zajął Antonio Conte. Chociaż po tym czasie był przymierzany do różnych klubów, to ostatecznie żadnej oferty nie przyjął. Spalletti między innymi był przymierzany do SSC Napoli, ale ostatecznie władze Azzurrich podjęły decyzję o zatrudnieniu Gennaro Gattuso.