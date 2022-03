PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire jest często krytykowany, a wręcz obrażany przez kibiców Manchesteru United. Gareth Southgate podkreśla jednak, że środkowy obrońca wielokrotnie udowodnił już, że potrafi rywalizować na najwyższym światowym poziomie.

Harry Maguire rozgrywa kolejny rozczarowujący sezon w barwach Manchesteru United

Selekcjoner reprezentacji Anglii broni jednak obrońcę, twierdząc, że już na dwóch wielkich turniejach udowodnił zdolność do rywalizowania na najwyższym poziomie

Maguire był podstawowym graczem Synów Albionu, gdy dotarli do półfinału mistrzostw świata i finału mistrzostw Europy

“To, że Manchester United ma kiepski moment, nie znaczy, że jego piłkarze będą słabi przez lata”

Harry Maguire ma, czego żałować. Gdy niemal trzy lata temu Manchester United płacił za niego 87 milionów euro, klub liczył, że Anglik stanie się tym, czym dla Liverpoolu został Virgil van Dijk. Do tego poziomu Maguire nigdy nie dorósł. Mało tego, popełnia liczne błędy indywidualne, które nie pozostają bez relacji z wynikami Czerwonych Diabłów w tabeli Premier League. Stoper zwykle jest krytykowany, a nieraz i wyśmiewany przez swoich kibiców. W swoją obronę wziął go jednak Gareth Southgate.

– Poprowadził nas do półfinału mistrzostw świata i finału Euro. Nie ma więc wątpliwości, że jest zdolny do gry na najwyższym poziomie. Był dla nas bardzo dobry jesienią. Jego klub znajduje się w trudnym momencie, z wielu różnych powodów. Nie znaczy to jednak, że gracze będą latami bez formy. Potrafią później odnaleźć swoją drogę powrotną do wyjściowego składu. Czasem dochodzi też do rywalizacji o pozycję – powiedział selekcjoner reprezentacji Anglii.

Maguire wystąpił w tym sezonie w 31 meczach dla klubu. Od momentu debiutu w kadrze Synów Albionu w 2017 roku uzbierał już zaś 41 spotkań w narodowych barwach.

