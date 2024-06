A.PAES / Alamy Na zdjęciu: Ronaldinho

Ronaldinho skrytykował reprezentację Brazylii

Reprezentacja Brazylii obecnie przygotowuje się do Copa America, które rozpocznie się pod koniec czerwca. „Canarinhos” w fazie grupowej mistrzostw Ameryki Południowej zagra z Kostaryką, Paragwajem oraz Kolumbią. Podopieczni Dorivala Juniora oczywiście są jednym z głównych faworytów do wygrania turnieju.

Ronaldinho ostatnio postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat reprezentacji Brazylii. Legendarny piłkarz na swoim Instagramie umieścił wpis, który ostro krytykuje „Canarinhos”. 44-latek twierdzi, że zespół Dorivala Juniora ma najgorszą drużynę ostatnich lat. Uważa, że w brazylijskiej ekipie brakuje woli walki i miłości do barw.

– To koniec, już mam dość. To ciężki moment dla tych, którzy kochają brazylijski futbol. Coraz trudniej jest znaleźć w sobie chęć do oglądania tych meczów. To jeden z najgorszych zespołów ostatnich lat. Nie ma tam godnych szacunku liderów, większość to przeciętni gracze. Śledzę piłkę od dziecka, zanim jeszcze myślałem o zostaniu piłkarzem. Nie pamiętam tak beznadziejnej sytuacji. Nie ma miłości do barw, nie ma woli walki i co najważniejsze: nie ma piłki nożnej. Powtórzę, nasza gra to jedna z najgorszych rzeczy, jakie w życiu widziałem. Co za wstyd – napisał Ronaldinho.

Ronaldinho w narodowych barwach wystąpił 97 razy. Udało mu się aż 33-krotnie wpisać na listę strzelców.

