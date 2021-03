Robert Lewandowski odznaczony przez prezydenta

Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski został w poniedziałek odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. To odznaczenie za wybitne osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na arenie międzynarodowej – poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Do wręczenia orderu doszło w poniedziałkowe przedpołudnie w Pałacu Prezydenckim.

– Wielce szanowny nasz bohaterze, nie tylko dzisiejszego dnia i tej ceremonii, ale śmiało można powiedzieć nasz bohaterze narodowy, w sportowym słowa znaczeniu. To bardzo ważna dla mnie chwila, że mogę wręczyć panu, wspaniałemu piłkarzowi, nie tylko polskiemu, ale wspaniałemu piłkarzowi także w przestrzeni europejskiej i światowej, to wysokie państwowe odznaczenie – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Powiedział pan kiedyś ładne zdanie, że nie liczy trofeów, które pan zdobywa, tylko myśli już o następnych. Są jeszcze trzy wyższe odznaczenia w naszym kraju, odznaczenia, które są do zdobycia. Jestem przekonany, że zdobędzie pan kolejne, bo jest pan cały czas młodym człowiekiem. Jest pan cały czas wspaniałym sportowcem, jest pan cały czas na fali wznoszącej. Kolejne trofea i tytułu, które pan zdobywa robią oszałamiające wrażenie. Wspaniałe dwa tytuły piłkarza roku FIFA i UEFA za 2020 rok, plasują pana na absolutnym parnasie tej dyscypliny sportu – kontynuował prezydent.

– Jest mi niezmiernie miło otrzymać takie odznaczenie. To na pewno wielka duma. Chciałem także na wstępie powiedzieć, że piłka nożna to przede wszystkim sport drużynowy, dlatego wszystko, co osiągam, na co tak ciężko pracuję, to także zasługa trenerów, sztabów, kolegów z boiska, a także rodziny – powiedział Robert Lewandowski.