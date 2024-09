Raphinha zapracował na uznanie selekcjonera Brazylii. Wielki powrót

Raphinha został powołany do reprezentacji Brazylii na nadchodzące mecze eliminacyjne do mistrzostw świata 2026. Po zaskakującym pominięciu przez trenera Dorivala Juniora podczas pierwszej przerwy reprezentacyjnej w tym sezonie, gwiazdor FC Barcelony znowu znalazł się w kadrze.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha otrzymał powołanie do reprezentacji Brazylii

Raphinha nie zraził się brakiem powołania do reprezentacji Brazylii na początku sezonu i konsekwentnie ciężko pracował, stając się kluczowym zawodnikiem FC Barcelony. Jego doskonała forma, którą potwierdził nagrodą dla najlepszego piłkarza La Liga w sierpniu, sprawiła, że selekcjoner Brazylii nie mógł dłużej go ignorować. Dorival Junior przywrócił skrzydłowego do kadry Canarinhos, co jest nagrodą za jego pięć goli i trzy asysty w ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach tego sezonu.

W przyszłym miesiącu Brazylia zmierzy się z Chile i Peru w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Po trudnych ostatnich spotkaniach, gdzie Canarinhos nie prezentowali najlepszej formy, Dorival Junior ma nadzieję, że Raphinha wniesie do drużyny swoją szybkość i skuteczny drybling, by poprawić wyniki. Jego świetna współpraca z Hansi Flickiem w Barcelonie może okazać się kluczowa również na poziomie reprezentacyjnym.

Nie powołanie Raphinhi na poprzednie zgrupowanie reprezentacji Brazylii było sporą niespodzianką. Wielu ekspertów wyrażało swoje zdziwienie z tego powodu. Wygląda jednak na to, że selekcjoner Dorival Junior zmienił swoją opinię na temat gry zawodnika Barcelony i tym razem widzi w nim cenne ogniwo swojej drużyny. Z pewnością decydująca była dobra forma klubowa Raphinhi.

