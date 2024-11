PZPN podjął decyzję! Przyszłość Probierza przesądzona

PZPN podjął decyzję, że Michał Probierz wciąż będzie selekcjonerem reprezentacji Polski - podaje portal Meczyki. Trener ma dostać czas na zbudowanie drużyny do el. MŚ 2026.

PZPN nie zwolni Probierza

Po porażce 1:2 w poniedziałkowym spotkaniu ze Szkocją w ramach rozgrywek Ligi Narodów reprezentacja Polski zajęła ostatnie miejsce w grupie. Tym samym Polacy spadli z dywizji A do dywizji B. Wygrali zaledwie jedno spotkanie ze Szkocją 3:2 i zremisowali z Chorwacją 3:3.

W pozostałych czterech meczach Polacy musieli uznać wyższość rywali. Najbardziej bolesną porażką była ta odniesiona z Portugalią 1:5. Po dobrej pierwszej połowie Portugalczycy w drugiej odsłonie spotkania zdołali strzelić 5 bramek w niecałe 30 minut.

Mimo zajęcia ostatnich miejsc w grupach na Mistrzostwach Europy 2024 oraz Lidze Narodów PZPN nie zamierza zwalniać Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski ma poprowadzić kadrę narodową w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Polski związek chce dać czas trenerowi na zbudowanie drużyny gotową walczyć o awans na Mundial.

Jednak te eliminacje mają być dla Michała Probierza decydujące. Jeżeli były szkoleniowiec Cracovii nie zdoła wywalczyć awansu, ma zostać zwolniony.

Losowanie grup do el. MŚ 2026 odbędzie się w grudniu. W zależności od losowania Polacy pierwszy mecz w ramach eliminacji zagrają w marcu bądź dopiero we wrześniu jeśli trafią do czterozespołowej grupy.

W takim przypadku reprezentacja Polski na marcowym zgrupowaniu rozegra mecze towarzyskie.

