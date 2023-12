Polska organizatorem wielkiej imprezy. FIFA potwierdziła

Polska w 2026 roku będzie gospodarzem kolejnej wielkiej imprezy piłkarski. FIFA przyznała naszemu krajowi organizację mistrzostw świata kobiet do lat 20. Decyzja zapadła podczas spotkania federacji w Jeddah.

FIFA wybrała gospodarzy dwóch turniejów o mistrzostwo świata do lat 20

Zmagania kobiet zorganizuje Polska, natomiast rywalizacja mężczyzn odbędzie się w Chile

Piłkarki pojawią się w naszym kraju w 2026 roku. Z kolei rok wcześniej odbędzie się turniej w Ameryce Południowej

Polska gospodarzem MŚ. Infantino: to nowy kamień milowy

W tę niedzielę w Jeddah doszło do spotkania Rady FIFA. Podczas tego wydarzenia wybrano gospodarzy dwóch turniejów – mistrzostw świata do lat 20 mężczyzn i mistrzostw świata do lat 20 kobiet. Pierwszy odbędzie się w 2025 roku w Chile, natomiast drugi rok później zorganizuje Polska.

Tak Gianni Infantino, a więc prezes światowej federacji piłkarskiej, skomentował wybór naszego kraju:

– Polska jest krajem o wspaniałej tradycji piłkarskiej i była gospodarzem niezapomnianej edycji Mistrzostw Świata FIFA U-20 w 2019 roku, w której wschodzące gwiazdy, takie jak Erling Haaland, zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie. Organizacja Mistrzostw Świata FIFA U-20 Kobiet w 2026 roku będzie nowym kamieniem milowym w historii polskiej piłki nożnej, który przyczyni się do rozwoju kobiecego futbolu w kraju i na całym świecie.

Rok przed MŚ U20 w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy kobiet do lat 19. Także w 2025 roku Wrocław ugości finał Ligi Konferencji Europy.