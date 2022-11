Źródło: The Telegraph

Pressfocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino pozostaje bez pracy od lipca. Argentyńczyk chce wrócić do zawodu. Może się to stać po mistrzostwach świata.

Od kilku miesięcy Mauricio Pochettino nie prowadzi żadnej drużyny

To może się zmienić po mundialu

Argentyńczyk jest chętny na prowadzenie kadry Anglii

Pochettino będzie uważnie obserwował mundial

Mistrzostwa świata to impreza docelowa dla reprezentacji narodowych. Brak zadowalającego wyniku może oznaczać, że niejeden selekcjoner pożegna się z pracą. Nie można wykluczyć, że tak będzie w przypadku Anglii. Gareth Southgate nie ma bowiem pewnej pozycji. Jego zespół spadł bowiem z najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Oczekiwania wobec Anglików są duże. Harry Kane mówił otwarcie, że do Kataru jedzie po złoty medal. Nie wiadomo jaki dokładnie cel musi zrealizować Southgate. Pewne jest natomiast, że angielska federacja już wcześniej rozglądała się za potencjalnymi następcami obecnego selekcjonera. Typowany był Graham Potter, ale ten dołączył do Chelsea, więc związek nie ma co liczyć na angaż tego szkoleniowca.

Bez pracy pozostaje zaś Mauricio Pochettino, który doskonale zna angielskie realia. Argentyńczyk prowadził bowiem z powodzeniem Southampton i Tottenham. Jego ostatnią drużyną było PSG, które opuścił w lipcu. Od tego momentu Pochettino kusiła między innymi Aston Villa. Argentyńczyk wolał jednak poczekać. Trener ten jest bowiem chętny na zostanie selekcjonerem reprezentacji Anglii. Były opiekun Tottenhamu wybiera się do Kataru, gdzie będzie obserwował niektóre mecze mistrzostw świata. Być może także Anglików.

