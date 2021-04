Niemiecka Federacja potwierdziła rozpoczęcie rozmów z Hansi Flickiem

Hansi Flick po zakończeniu sezonu rozstanie się z Bayernem Monachium. Jego miejsce w szeregach Bawarczyków zajmie Julian Nagelsmann. Tymczasem Niemiecki Związek Piłki Nożnej potwierdził już, że rozpocznie rozmowy z aktualnym opiekunem ekipy z Allianz Arena, widząc w nim kandydata do zastąpienia Joachima Loewa w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Nowa era w życiu trenera

Hansi Flick pierwotnie miał kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2023 roku. W każdym razie ostatnio obie strony doszły do porozumienia w sprawie skrócenia tej umowy. Jednocześnie 56-latek po zakończeniu sezonu będzie do wzięcia i tym samym będzie mógł związać się z nowym pracodawcą.

Co prawda w mediach pojawiły się głosy, że Juventus może skusić się na Flicka. Najnowsze doniesienia w tej kwestii sugerują jednak, że do teamu z Turynu prawdopodobnie wróci Massimiliano Allegri. Tym samym w przypadku niemieckiego trenera najbardziej realny scenariusz zakłada, że obejmie stery nad drużyną narodową Niemiec.

Joachim Loew zwolni posadę selekcjonera Die Mannschaft po zakończeniu tegorocznych Mistrzostw Europy. Tym samym zakończy się 15-letnia przygoda doświadczonego trenera z reprezentacją Niemiec. W związku z tym, że już jest przesądzone, że Julian Nagelsmann od następnego sezonu poprowadzi team z Monachium, to następstwem tego może być to, że stery nad reprezentacją Niemiec obejmie Hansi Flick.

Przyszłość wydaje się przesądzona

W oświadczeniu dla niemieckiej agencji informacyjnej SID Niemiecka Federacja Piłkarska przekazała konkretny komunikat.

“Powszechnie wiadomo, że Hansi Flick jest bardzo ceniony przez Niemiecką Federacją Piłkarską (DFB). Możemy potwierdzić zatem, że będziemy teraz prowadzić rozmowy z nim i władzami Bayernu” – brzmi oświadczenie.

“Na razie nie będziemy komentować dalszej procedury, którą początkowo będziemy koordynować wewnętrznie ze wszystkimi zaangażowanymi stronami z należytą starannością i spokojem” – czytamy dalej.

Flick został uznany za faworyta do podjęcia pracy z reprezentacją Niemiec, gdy tylko Loew potwierdził zamiar rezygnacji z posady latem tego roku. 56-latek spędził osiem lat jako asystent Loewa, zanim został dyrektorem sportowym DFB po triumfie na Mistrzostwach Świata w 2014 roku.