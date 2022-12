Pressfocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Reprezentacja Niemiec zawiodła na mundialu. Głos w tej sprawie zabrał Hansi Flick, który powiedział co muszą poprawić jego zawodnicy.

Niemcy nie wyszli z grupy na mundialu

Fakt ten skomentował Hansi Flick

Jego zdaniem drużyna musi być bardziej skuteczna

Flick: musimy ponownie wzbudzić entuzjazm

Hansi Flick został zatrudniony, aby reprezentacja Niemiec znów liczyła się w walce o czołowe lokaty na imprezach mistrzowskich. Tymczasem były szkoleniowiec Bayernu zaliczył dużą wpadkę już na debiutanckim turnieju. Jego podopieczni nie wyszli z grupy na mistrzostwach świata. Ustąpili oni bowiem Japonii i Hiszpanii. Do sprawy odniósł się selekcjoner niemieckiej kadry.

– W fazie grupowej stworzyliśmy najwięcej szans spośród wszystkich drużyn. Jednak nie byliśmy tak skuteczni, jak byśmy chcieli. W dodatku, kiedy spojrzysz na naszą obronę, to radziła sobie przeciętnie. Musimy to poprawić – rzekł Hansi Flick, który poczuwa się do odpowiedzialność za nieudany turniej.

– Jesteśmy to winni. Musimy ponownie wzbudzić entuzjazm. Każdy zawodnik, każdy trener chce, abyśmy byli wspierani. Chcemy pokazać atrakcyjną piłkę nożną. Jako zespół chcemy dać z siebie wszystko, chcemy grać dla Niemiec, jesteśmy z tego dumni i nie możemy się doczekać domowych mistrzostwach Europy – przyznał opiekun niemieckiej kadry.

– W przyszłości chcemy ponownie zainspirować fanów naszymi występami, chcemy, aby kibice wspierali nas bezwarunkowo, nawet gdy są niepowodzenia. Musimy sprawić, by kibice i tak nas wspierali – wyjaśnił Hansi Flick, który pozostał selekcjonerem Niemców po mundialu. Jego misją jest teraz Euro 2024.

