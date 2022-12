fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Reprezentacja Polski zakończyła mundial w Katarze na 1/8 finału. Biało-czerwoni awansowali do fazy pucharowej po raz pierwszy od 36 lat. Mimo wszystko dużo krytycznych słów spadło na reprezentację Polski. Swoje zrobiła afera z premiami. Tymczasem we wtorek w rozmowie z RMF FM wypowiedział się Czesław Michniewicz, który dawał do zrozumienia, że jego los wciąż nie jest znany.

Reprezentacja Polski wciąż budzi duże zainteresowanie kibiców

Niepewny swojej przyszłości w roli selekcjonera jest Czesław Michniewicz

52-latek we wtorek rano udzielił wywiadu Robertowi Mazurkowi na antenie radia RMF FM

Poruszone wątki to nie tylko przyszłość trenera, ale także afera premiowa

Michniewicz w gorącym czasie udzielił wywiadu RMF FM

Reprezentacja Polski nie zachwyciła stylem na mistrzostwach świata, co sprawia, że na selekcjonera Czesława Michniewicza spadła lawina krytyki. Opiekuna Biało-czerwonych bronią jednak wyniki, bo wszystkie cele, jakie zostały przed nim postawione, zostały zrealizowane. Wywalczył awans na mundial, utrzymał reprezentację Polski w dywizji A Ligi Narodów, a także znalazł się z Biało-czerwonymi w fazie pucharowej turnieju. Czy to pozwoli mu zachować posadę selekcjonera?

– Jestem w stałym kontakcie z prezesem Cezarym Kuleszą. Nawet wczoraj rozmawialiśmy po powrocie prezesa z Kataru. Kluczową rozmowę z prezesem odbyłem w styczniu tego roku. Wówczas postawił mi cele do zrealizowania. Wszystkie zostały zrealizowane. Jestem na etapie przygotowywania raportu na temat występu reprezentacji na mistrzostwach świata – mówił Michniewicz w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie radia RMF FM

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że selekcjoner reprezentacji Polski jest w konflikcie z zawodnikami. Michniewicz zdecydowanie zdementował te głosy. – Nie ma żadnego konfliktu między mną a piłkarzami, śmieję się z tego, co piszą media. To jest totalna bzdura. Nie było żadnego spotkania w nocy z piłkarzami po meczu z Argentyną. Mój asystent też nie chodził po pokojach i nie zbierał numerów kont, to bzdura – przekonywał opiekun Biało-czerwonych.

