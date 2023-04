Źródło: The Sun

Alejandro Garnacho dostał powołanie do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata U-20, które rozpoczynają się w przyszłym miesiącu. Jednak Manchester United nie chce puścić swojego piłkarza, bo 18-latek opuściłby końcówkę sezonu 2022/2023.

PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho dostał powołanie do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata U-20

Na utalentowanego piłkarza Manchesteru United mocno liczy selekcjoner Javier Mascherano

Klub z Old Trafford jednak nie ma zamiaru puszczać swojego zawodnika na turniej

Manchester United zablokuje udział Garnacho na młodzieżowym mundialu?

Alejandro Garnacho otrzymał powołanie do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata U-20. Turniej rozpoczyna się już w przyszłym miesiącu. Jednak udział 18-latka na turnieju wcale nie musi dojść do skutku. Bowiem sprzeciwia się ku temu Manchester United.

Wyjazd Garnacho na młodzieżowy mundial spowodowałby, że Argentyńczyk nie byłby do dyspozycji Erika ten Haga w dwóch ostatnich meczach ligowych oraz potencjalnie w finałach Pucharu Anglii i Ligi Europy. Dlatego klub z Old Trafford nie chce puścić swojego piłkarza na mistrzostwa świata i ma ku temu swoje powody. Przepisy nie nakazują bowiem zwalania zawodników na kadrę w terminach innych, niż te, które są wcześniej ustalone z FIFA.

Federacja argentyńska toczy spór o to spór z Manchesterem United. Zaangażowany w to jest mocno były zawodnik Liverpoolu – Javier Mascherano. Emerytowany piłkarz jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Argentyny do lat 20.

