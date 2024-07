Marcelo Bielsa uważa, że piłka nożna znajduje się w fazie upadku

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Pesymistyczna wizja Marcelo Bielsy

Reprezentacja Urugwaju sprawiła niespodziankę w ćwierćfinale Copa America, eliminując Brazylię po rzutach karnych. W ten sposób drużyna Marcelo Bielsy urosła do miana jednego z faworytów do złotego medalu.

Selekcjoner Urugwaju jeszcze przed wygranym spotkaniem podzielił się pesymistyczną wizją. Według niego futbol jest w opłakanym stanie i nie dostarcza kibicom rozrywki.

– Jestem pewien, że piłka nożna znajduje się w fazie upadku, to znaczy, że coraz więcej ludzi ją ogląda, ale staje się ona coraz mniej atrakcyjna, ponieważ to, co uczyniło ją pierwszą grą na świecie, nie jest uprzywilejowane – przyznał Bielsa.

Co ciekawe, Bielsa skrytykował VAR, mówiąc, że zabija obecny futbol.

– Według mnie wyrządza to wielką szkodę piłce nożnej. Ten sport ma swoją specyfikę: kiedy staje się całkowicie przewidywalny, traci na atrakcyjności – powiedział nt. VAR-u.

– W miarę upływu czasu, w miarę jak coraz mniej piłkarzy będzie wartych oglądania, a produkowany mecz będzie coraz mniej przyjemny, to sztuczne zwiększanie liczby widzów zostanie przerwane – mówił.

Wszystkie te wypowiedzi Bielsy po części mogą nawiązywać do meczu Brazylia – Urugwaj, który zakończył się bezbramkowym remisem. Ostatecznie o rozstrzygnięciu zdecydowały rzuty karne.

Czytaj dalej: Nie tylko Kroos! Jeszcze jedna legenda kończy karierę w reprezentacji Niemiec