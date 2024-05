fot. MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie zagra na Igrzyskach Olimpijskich

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku i wygląda na to, że wkrótce podejmie się nowego wyzwania. W mediach nie brakuje doniesień o przeprowadzce reprezentanta Francji do Realu Madryt. Nie tylko ten temat elektryzuje jednak w ostatnim czasie.

L’Equipe przekazało, że we wtorek odbyło się specjalne spotkanie, w którym wzięli udział prezydent Emmanuel Macron oraz sternik Królewskich Florentino Perez. Miało to miejsce przy okazji obchodów 120. rocznicy powstania FIFA. Podczas uroczystości obecny był także Thierry Henry, będący selekcjonerem olimpijskiej reprezentacji Francji. Tematem rozmowy była możliwości udziału Mbappe w turnieju.

Ostatecznie pojawiła się wiadomość, że Real nie ma zamiaru puszczać swoich zawodników na Igrzyska Olimpijskie. To miał być efekt rozmowie na osobności z udziałem Macrona i Pereza. Prezydentowi Francji nie udało się tym samym przekonać szefa Los Blancos do zmiany decyzji. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć przede wszystkim bardzo napięty terminarz latem, bo oprócz imprezy we Francji w czerwcu i lipcu rozgrywane będzie także Euro 2024. Strony jednak zaznajomione ze sprawą przekonują jednak, że sytuacja może ulec zmianie.

25-latek to 77-krotny reprezentant Francji. Mbappe strzelił w drużynie narodowej 46 goli.

