Luis de la Fuente nowym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Luis de La Fuente został nowym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii. Tamtejsza federacja swój wybór ogłosiła zaledwie kilkadziesiąt minut po zwolnieniu Luisa Enrique.

Po słabym występie reprezentacji Hiszpanii na mundialu w Katarze w czwartek z posady selekcjonera zwolniony został Luis Enrique, który nie przebrnął przez 1/8 finału mistrzostw świata odpadając z reprezentacją Maroka.

Potwierdziły się wcześniejsze medialne doniesienia, że nowym trenerem Hiszpanów ma zostać Luis de la Fuente, który dotychczas prowadził drużyny młodzieżowe. Nowy selekcjoner oficjalnie zostanie zaprezentowany w poniedziałek. Dorosłą kadrę będzie miał okazję poprowadzić w marcowych meczach eliminacyjnych do EURO 2024. La Roja zmierzy się wtedy z Norwegią oraz Szkocją.

– Luis de la Fuente od czasu podjęcia współpracy z RFEF odnosi sukcesy w niższych kategoriach drużyny narodowej. W 2015 roku został mistrzem Europy z drużyną do lat 19. W 2018 roku był złotym medalistą Igrzysk Śródziemnomorskich z drużyną do lat 18. Następnie w lipcu 2018 roku został trenerem U-21, a rok później, w 2019 roku, został mistrzem Europy na turnieju we Włoszech, sięgając po piąte zwycięstwo Hiszpanii w historii po pokonaniu w finale Niemiec (2:1). Trener jest również srebrnym medalistą olimpijskim Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 – czytamy w oficjalnym komunikacie hiszpańskiej federacji piłkarskiej.

