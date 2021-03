Loew ogłosił powołania. Zielone światło dla piłkarzy z Premier League

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Loew ogłosił powołania na zbliżające się spotkania eliminacji Mistrzostw Świata w 2022 roku. Wśród powołanych po raz pierwszy znaleźli się utalentowani Jamal Musiala i Floriant Wirtz.

Niemcy rozpoczynają walkę o mundial

W drugiej połowie marca niemiecką reprezentację czekają trzy mecze w ramach eliminacji do turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Katarze, który rozegrany zostanie w 2022 roku. Rywalami naszych zachodnich sąsiadów będą Islandia (25 marca), Rumunia (28 marca) i Macedonia Północna (31 marca).

Powołania otrzymała również piątka zawodników występujących na co dzień w Premier League – Ilkay Guendogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Ruediger i Bernd Leno. Było to możliwe dzięki “zielonemu światło” ze strony sanepidu, który pozwolił wspomnianym zawodnikom na przyjazd do Niemiec bez konieczności przechodzenia obowiązkowej kwarantanny.

Kadra reprezentacji Niemeic na mecze el. MŚ2022:

Bramkarze: Bernd Leno (FC Arsenal), Manuel Neuer (Bayern Monachium), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Obrońcy: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Moenchengladbach), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (obaj RB Lipsk), Philipp Max (PSV Eindhoven), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (Bayern Monachium), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Pomocnicy/napastnicy: Serge Gnabry, Leon Goretzka (obaj Bayern Monachium), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Toni Kroos (Real Madryt), Jamal Musiala (Bayern Monachium), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sane (Bayern Monachium), Timo Werner (FC Chelsea), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin