Kylian Mbappe uczestniczył w konferencji prasowej reprezentacji Francji. Dziennikarze dopytywali go o jego przyszłość. Gwiazda PSG nie chciała rozmawiać na ten temat.

IMAGO / Sportimage / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe uczestniczył w konferencji prasowej reprezentacji Francji

Francuz został zapytany o swoją przyszłość w PSG

Na pytanie o nowy kontrakt udzielił wymijającej odpowiedzi

Kylian Mbappe sugeruję dziennikarzowi przyjazd do klubu

Kylian Mbappe uczestniczył w popołudniowej konferencji prasowej reprezentacji Francji. Francuz musiał mierzyć się z pytaniami o swoją przyszłość w Paryżu i odnowienie wygasającego kontraktu. Dziennikarze zgromadzeni w sali konferencyjnej jednak nie spodziewali się, że jeden z najlepszych piłkarzy na świecie nie będzie chciał o tym mówić. Piłkarz PSG udzielił dość wymijającej odpowiedzi na to pytanie. W dodatku zasugerował francuskim mediom, że mogą o tym porozmawiać, jeśli przyjadą do ośrodka treningowego francuskiego klubu.

– Jestem tu jako kapitan reprezentacji Francji i chce odpowiadać na pytania dotyczące drużyny narodowej. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź na temat mojej przyszłości, to przyjedź do centrum treningowego PSG i wtedy ją dostaniesz – powiedział lekko poirytowany.

Podczas rozmowy z prasą poruszony został również temat Warrena Zaire-Emery’ego, który po raz pierwszy został powołany do reprezentacji.

– To fascynujące. Jest bardzo dojrzały, gra z dużą pewnością. Jest nowoczesnym pomocnikiem, który nie boi się pójść z piłką do przodu. Naszym celem jest wspieranie go. Nie mam dla niego żadnych rad. Bardzo szybko uczy się sam. Ma wszystko, aby się rozwijać. Ma zaledwie 17 lat, jest w wieku mojego młodszego brata – podkreśla.