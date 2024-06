Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Anglia przegrała z Islandią. Niemcy wymęczyli wygraną z Grecją

Czołowe drużyny narodowe szlifują formę przed Euro 2024. Spore powody do niepokoju mogą mieć angielscy kibice, którzy byli świadkami porażki swoich piłkarzy na Wembley. Reprezentacja Anglii sensacyjnie przegrała z Islandią 0:1, a jedynego gola zdobył Jon Dagur Thorsteinsson.

Przeciętnie zaprezentowała się również kadra Niemiec, która była blisko remisu z Grecją. Goście objęli prowadzenie w 34. minucie, gdy do bramki trafił Masouras. Na początku drugiej połowy odpowiedział Kai Havertz, ale kolejne minuty wcale nie były łatwe dla drużyny Juliana Nagelsmanna.

Grecy niespodziewanie dochodzili do wielu sytuacji i jeśli wykazaliby się skutecznością, to prawdopodobnie cieszyliby się ze zwycięstwa. Jednak ostatnie słowo należało do gospodarzy, a konkretnie do Pascala Grossa, który dał zwycięstwo Niemcom golem w 89. minucie.

Mecz otwarcia Euro 2024 już w przyszły piątek, 14 czerwca 2024 roku. Zmierzą się w nim gospodarze turnieju, czyli Niemcy, oraz Szkocja. Polacy zagrają dwa dni później z Holandią.

Komplet wyników finalistów Euro 2024 (07.06.2023)

Albania – Azerbejdżan 3:1

Czechy – Malta 7:1

Rumunia – Liechtenstein 0:0

Anglia – Islandia 0:1

Niemcy – Grecja 2:1

Polska – Ukraina 3:1

Szkocja – Finlandia 2:2

