PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp selekcjonerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych?

Jurgen Klopp po latach niepowodzeń Liverpoolu odmienił całkowicie angielską drużynę i doprowadził ją na szczyt zarówno angielskiego, jak i europejskiego futbolu. Rozstanie po dziewięciu latach było więc bolesne nie tylko dla samego trenera, ale przede wszystkim dla fanów The Reds. Doświadczony szkoleniowiec swoją decyzję tłumaczył potrzebą chwilowej przerwy od wykonywania zawodu, który wyczerpał jego energię. Mimo bezrobocia nazwisko 57-latka co chwilę przewija się w medialnych doniesieniach o jego powrocie do pracy.

Jedna z legend amerykańskiej reprezentacji Tim Howard w wywiadzie dla Daily Mail otwarcie przyznał, że Klopp byłby idealnym kandydatem na stanowisko selekcjonera. USA rozczarowali niedawno na Copa America, gdzie zakończyli turniej już w fazie grupowej.

– Potrzebny jest ktoś z wysokimi oczekiwaniami, jasną wizją i ścieżką. Ktoś, kto wymaga od siebie i całego zespołu. Tak ktoś jak Jurgen Klopp – powiedział Tim Howard w rozmowie z Daily Mail.

– Gdybyśmy posiedzieli wokół jego willi w Hiszpanii, myślę, że mógłbym go zwabić tutaj. Na 100 procent – dodał były bramkarz reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Póki co selekcjonerem amerykańskiej kadry pozostaje Gregg Berhalter, lecz fani domagają się od federacji zwolnienia trenera. Warto przypomnieć, że Stany Zjednoczone będą współgospodarzem Mistrzostw Świata w 2026 roku.