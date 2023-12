Julian Nagelsmann rozważa powołanie na marcowe zgrupowanie Deniza Undava. Selekcjoner reprezentacji Niemiec rozmawiał z zawodnikiem VFB Stuttgart, aby go przekonać do gry dla niemieckiej kadry.

IMAGO / Pressefoto Baumann Na zdjęciu: Deniz Undav

Deniz Undav od tego sezonu występuje na boiskach Bundesligi, broniąc barw VFB Stuttgart, do którego jest wypożyczony z Brighton. Napastnik wrócił do ojczystego kraju po kilku latach spędzonych w Belgii oraz Anglii. W obecnym sezonie prezentuje się wyśmienicie. Po 10 rozegranych meczach w lidze ma na swoim koncie 8 bramek oraz 2 asysty. Skuteczność napastnika w polu karnym rywali przykuła uwagę Juliana Nagelsmanna. Selekcjoner gospodarzy Euro 2024 według informacji “Sky” miał odbyć rozmowę z piłkarzem w sprawie powołania na zgrupowanie kadry narodowej w marcu.

Reprezentacja Niemiec podczas następnego zgrupowania zmierzy się z Holandią oraz Francją. 36-letni trener chciałby sprawdzić w meczach towarzyskich Deniza Undava. Nagelsmann jest pod wrażeniem formy, jaką prezentuje gracz Stuttgartu. Co więcej, były trener Bayernu uważa, że snajper wpasowałby się do drużyny pod względem charakteru. 27-letni piłkarz ma do wyboru również grę dla reprezentacji Turcji ze względu na tureckie obywatelstwo. Sam zawodnik podkreśla, że do pełni szczęścia brakuje mu tylko debiutu w kadrze narodowej.

– To by dla mnie wiele znaczyło. Jedyne, czego mi brakuje w karierze, to występ w reprezentacji. Czy jest coś lepszego od gry dla swojego kraju? Byłbym dumny – mówi Undav.