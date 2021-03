Szwecja pokonała Gruzję (1:0) w pierwszej kolejce eliminacji do mistrzostw świata. Zlatan Ibrahimović wrócił do reprezentacji po pięciu latach i od razu zanotował kluczową asystę.

Ibrahimović: czułem motyle w brzuchu!

Szwedzki napastnik udzielił wypowiedzi po meczu, którym wrócił do reprezentacji Trzech Koron po pięciu latach przerwy.

– Czułem motyle w brzuchu. Nie świadczyły o presji, a raczej o ekscytacji. To było miłe, świetne uczucie – powiedział napastnik AC Milan w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Szwedzi rozpoczęli eliminacje od zwycięstwa, a 39-letni zawodnik zanotował asystę przy jedynym trafieniu spotkania. Popularny Ibra przyznał jednak, że jego reprezentację stać na więcej.

– Twardo walczyliśmy. Jesteśmy zjednoczeni, ale czegoś nam brakowało. Może podeszliśmy do reprezentacji Gruzji ze zbyt wielkim szacunkiem. To nie było łatwe spotkanie, ale zakończyliśmy je z kompletem punktów – powiedział Ibrahimović. – Viktor Claesson był blisko mnie. Usłyszałem, jak mówi, że jest za mną. Wiedziałem o tym, więc opanowałem piłkę i mu ją podałem – opisał trafienie na wagę zwycięstwa.

Weteran cieszy się z rezultatu, ale wie, że dla Trzech Koron to dopiero początek walki o awans na mundial.

– Powrót do kadry był ekscytujący, ale teraz musimy iść dalej. Możemy się poprawić tylko przez trzymanie się razem i poznawanie się lepiej. Brakuje nam fanów. Radzę z tym sobie i jestem do tego przyzwyczajony, ale tęsknimy za nimi. Chcemy, by Szwedzi mogli nas dopingować. Bardzo nam pomagają – powiedział Ibra. Napastnik po spotkaniu opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z podpisem “Karol XVII Gustaw”, sugerując, że jest następcą panującego w Szwecji monarchy.

– Jest stary król i jest nowy król – skomentował to w swoim stylu gracz Milanu.

W barwach Rossoneri napastnik prezentuje niezwykłą formę. W 15 meczach Serie A zanotował aż 15 goli, do których dołożył jedną asystę. Jego zespół traci jednak sześć punktów do liderującego Interu.

W niedzielę reprezentację Trzech Koron czeka kolejne, w teorii niezbyt wymagające starcie. O godzinie 20.45 zmierzą się bowiem z Kosowem.

