Eden Hazard zakończył swoją reprezentacyjną karierę

Skrzydłowy Realu Madryt opowiedział o powodach swojej decyzji

Nie czuł się on dobrze z odbieraniem miejsca młodszym zawodnikom

Zeszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze były dla Edena Hazarda ostatnim akcentem w reprezentacyjnej karierze. Kadra Belgia rozegrała bardzo słaby turniej i wróciła do domu już po fazie grupowej.

Po mundialu skrzydłowy Realu Madryt ogłosił reprezentacyjną emeryturę. Teraz mówi o powodach swojej decyzji. Nie była ona nacechowana emocjonalnie, bowiem Hazard myślał o niej już dużo wcześniej. Nie chciał on występować w drużynie narodowej, gdyż miał świadomość, że inni zawodnicy bardziej zasługują na grę.

– Potrzebowałem tego. Wiedziałem wcześniej, że przestanę grać dla kadry po mundialu. Byłem trochę smutny przez to, jak poszedł nam ten turniej.

– Mundial nie był decydujący. Dobry występ nie zmieniłby decyzji, bo podjąłem ją wcześniej. To po prostu był czas, żeby się zatrzymać. Nie widziałem siebie niegrającego w Realu i potem przyjeżdżającego na zgrupowanie kadry, by grać, gdy zasługują na to młodzi gracze. Myślę, że mamy teraz bardzo dobrych piłkarzy. Pokażą nam swój talent w tych najbliższych miesiącach.

– Wszyscy rozmawiali o tym, że Trossard powinien mnie zastąpić, bo miał świetny sezon. Nawet ja zastanawiałem się, dlaczego gram, gdy on zostaje na ławce. To normalne, że ludzie tak myśleli – wspomina Hazard.

