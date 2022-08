PressFocus Na zdjęciu: FIFA

Indyjski Związek Piłki Nożnej został zawieszony przez FIFA z powodu „nadmiernych wpływów osób trzecich” na funkcjonowanie federacji. Zawieszenie oznacza, że ​​mistrzostwa świata kobiet do lat 17, które mają się rozpocząć 11 października, nie odbędą się zgodnie z planem.

FIFA zawiesiła Indyjski Związek Piłki Nożnej (AIFF)

Powodem tej decyzji jest nadmierny wpływ osób trzecich na funkcjonowanie związku

Zawieszenie oznacza, że mistrzostwa świata U17 kobiet nie odbędą się zgodnie z planem

FIFA bezwzględna w temacie Indyjskiego Związku Piłki Nożnej

Najwyższy Sąd Indii rozwiązał w maju All India Football Federation (AIFF) i powołał trzyosobowy komitet do zarządzania instytucją. Jednak federacje członkowskie FIFA muszą być wolne od ingerencji prawnej i politycznej, co doprowadziło do zawieszenia Indyjskiego Związku Piłki Nożnej.

Światowy organ zarządzający FIFA i Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej (AFC) spotkały się z indyjskimi interesariuszami piłki nożnej i opracowały ścieżkę naprawczą dla AIFF, który musi zmienić swoje zasady i przeprowadzić nowe wybory.

– Zawieszenie zostanie zniesione, gdy zostanie uchylony nakaz powołania komitetu administratorów, który przejmie uprawnienia Komitetu Wykonawczego AIFF, a administracja AIFF odzyska pełną kontrolę nad codziennymi sprawami AIFF – oświadczyła FIFA.

– FIFA jest w stałym, konstruktywnym kontakcie z Ministerstwem ds. Młodzieży i Sportu w Indiach i ma nadzieję, że nadal można osiągnąć pozytywny wynik sprawy – dodano.

