PressFocus Na zdjęciu: Fabio Cannavaro

Szczere słowa Fabio Cannavaro w rozmowie z “DAZN”

Mistrz świata z 2006 roku przyznał, że postąpił źle odrzucając ofertę reprezentacji Polski

Zdobywca złotej piłki mógł zastąpić Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera

Mistrz świata mógł prowadzić reprezentację Polski

Po odejściu Paulo Sousy, funkcję selekcjonera reprezentacji Polski objął Czesław Michniewicz. I to on poprowadził drużynę na mistrzostwach świata w Katarze. Jak się okazuje, Polskę na mundialu mógł poprowadzić inny szkoleniowiec. Mowa tu o Fabio Cannavaro. Mistrz świata z 2006 roku przyznał, że otrzymał telefon z PZPN-u.

– W przeszłości otrzymałem telefon z Polski, aby czekać na dalsze kroki, ale odmowa była błędem. To było przed barażami o mistrzostwa świata, byłoby mało czasu na przygotowanie, ale z pewnością zrobiłem błąd – powiedział zdobywca złotej piłki.

Fabio Cannavaro był jednym z poważnych kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Włoch miał przejąć schedę po odejściu Paulo Sousy. Włoch był wolny na rynku. Wielkie nazwisko, choć bez większego doświadczenia na stanowisku trenera. Co prawda, pracował kilka lat w różnych azjatyckich klubach. Takich jak GZ Evergrande, Al-Nassr, czy TJ Quanjian. Jednak z europejską i przede wszystkim reprezentacyjną piłką nie miał za wiele do czynienia. Ostatecznie znalazł pracę we wrześniu, kiedy objął Benevento. Klub, w którym gra Kamil Glik. Przygoda z tą drużyną nie była jednak udana, bo w lutym 2023 roku został zwolniony z powodu słabych wyników.

