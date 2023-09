Problemy Italii. Dwóch zawodników opuściło zgrupowanie

Matteo Politano oraz Gianluca Mancini opuścili zgrupowanie reprezentacji Włoch. Obaj zawodnicy nabawili się kontuzji w sobotnim spotkaniu z Macedonią Północną. W trybie awaryjnym Luciano Spalletti powołał do kadry Riccardo Orsoliniego - donosi "Football Italia".

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Matteo Politano

Gianluca Mancini oraz Matteo Politano doznali kontuzji w meczu z Macedonią Północną

Obaj zawodnicy opuścili już zgrupowanie reprezentacji Włoch

W trybie awaryjnym Luciano Spalletti powołał Riccardo Orsoliniego

Gianluca Mancini oraz Matteo Politano kontuzjowani

Portal “Football Italia” poinformował, że zgrupowanie reprezentacji Włoch opuściło już dwóch zawodników. Chodzi o Gianlukę Manciniego oraz Matteo Politano. Obaj piłkarze nabawili się problemów zdrowotnych podczas sobotniego meczu z Macedonią Północną.

Włoscy dziennikarze dodali również, że Luciano Spalletti w trybie awaryjnym postanowił powołać do kadry Riccardo Orsolini. Oprócz Matteo Politano wcześniej zgrupowanie opuścił inny skrzydłowy – Federico Chiesa. Stąd sięgnięcie po zawodnika Bologni nie powinno nikogo dziwić.

Reprezentacja Italii już we wtorek zmierzy się z Ukrainą w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. To spotaknie będzie niezwykle ważne dla obu zespołów, bowiem między nimi toczy się rywalizacja o wyjazd na turniej, który będzie rozgrywany w Niemczech.

