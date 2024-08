Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Holandii

Oficjalnie: Daley Blind zakończył reprezentacyjną karierę

W środę media obiegła ważna wiadomość z obozu reprezentacji Holandii. Otóż Daley Blind zakończył pewien etap w swojej karierze, kończąc reprezentacyjną karierę. 34-latek opublikował na platformie „X” specjalną wiadomość, która jest skierowana do fanów „Oranje”.

– To był zaszczyt nosić pomarańczową koszulkę 108 razy, co jest dla mnie największym osiągnięciem w piłkarskiej karierze. Przez jedenaście lat robiłem wszystko, co mogłem, aby nadal nosić tę piękną pomarańczową koszulę. Przyniosło mi to tak wiele pięknych chwil. Teraz wyłania się nowe, utalentowane pokolenie i po dobrej rozmowie z trenerem reprezentacji nadszedł czas, aby w pełni skupić się na klubie i rodzinie. Po raz kolejny powtórzę, było to ogromne wyróżnienie! To były wspaniałe lata. Dziękuję trenerom reprezentacji, sztabowi, kolegom z drużyny i oczywiście wszystkim kibicom. Będę za tym tęsknić i za tobą. Dziękuję wszystkim – przekazał Daley Blind.

Daley Blind zadebiutował w narodowych barwach w lutym 2013 roku, kiedy rozegrał pełne 90 minut w starciu towarzyskim z reprezentacją Włoch. Holender zatem kończy swój udział po kadrze po 11. latach. 34-latek łącznie w koszulce „Oranje” rozegrał 108 spotkań, strzelając w tym czasie trzy gole.

Były piłkarz Manchesteru United był kluczową postacią w kadrze Louisa van Gaala podczas mundialu w Brazylii. To właśnie tam reprezentacja Holandii dowodzona przez tego trenera sięgnęła po brązowy medal.

Sprawdź także: PSG triumfuje nad Bayernem! Gigantyczne pieniądze za 19-latka