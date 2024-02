Chińczycy nie chcą już organizować meczów z udziałem Lionela Messiego. Tamtejsza federacja podjęła taką decyzję ze względu na to, że Argentyńczyk opuścił towarzyski pojedynek Interu Miami z Hongkongiem.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Leo Messi

Chiny obraziły się na Messiego

Argentyńczyk nie zagrał w ostatnim sparingu

Messi miał wrócić do Chin z Argentyną

Chiny obrażone na Leo Messiego

Leo Messi miał zagrać z Chinach wraz z reprezentacją Argentyny. W marcu miało dojść tam do meczów z Nigerią i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tak się jednak ostatecznie nie stanie.

„Pekin nie planuje na razie organizowania meczów, w którym miałby wziąć udział Lionel Messi” – oznajmił w sobotę Pekiński Związek Piłki Nożnej.

W kuluarach mówi się, że Azjaci obrazili się na Leo Messiego na absencję w spotkaniu Interu Miami z Hongkongiem. Wydarzenie to reklamowano właśnie przyjazdem najlepszego piłkarza świata. Messi tymczasem w ogóle nie pokazał się kibicom. Oficjalnie powodem nieobecności miała być kontuzja. Nie przekonało to jednak do końca chińskich działaczy piłkarskich.

Kibice w Hongkongu wyśmiewali współwłaściciela Interu Miami, Davida Beckhama i gwizdali na drużynę, domagając się zwrotu pieniędzy po tym, jak Messi nie wyszedł na boisko.

