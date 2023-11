IMAGO / Eibner Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen stał się numerem jeden w bramce Niemiec pod nieobecność Manuela Neuera

Dziś bramkarz Bayernu Monachium wrócił już do zdrowia

Rene Adler wyraził swoje stanowisko na temat podstawowego golkipera w reprezentacji

Rene Adler: Ter Stegen jest lepiej wyszkolonym bramkarzem

Reprezentacja Niemiec od lat ma ogromny spokój między słupkami. Zazwyczaj tę pozycję zajmował Manuel Neuer. Jednak pod nieobecność golkipera Bayernu Monachium, to Marc-Andre Ter Stegen stał się jedynką.

37-latek wrócił już do pełnego zdrowia. Przed zbliżającym się EURO w Niemczech zapowiada się więc niezwykle zażarta walka bramkarzy o miejsce w podstawowym składzie. Swoje stanowisko w tej sprawie zajął Rene Adler w rozmowie ze “Sky”.

– Myślę, że jest dwóch bramkarzy, którzy naprawdę scharakteryzowali grę bramkarską w ostatnich latach. Obaj są spokojni przy piłce, nigdy nie denerwują się, gdy są naciskani i niesamowicie dobrze podają. Myślę, że jestem bardziej za ter Stegenem, jeśli chodzi o technikę i odbiór piłki. Myślę też, że jeśli spojrzeć tylko na techniczne ruchy bramkarskie z podręcznika, ter Stegen jest lepiej wyszkolonym bramkarzem. Neuer jest jednak jednym z najlepszych bramkarzy, jacy kiedykolwiek grali w piłkę i posiada wyjątkowe umiejętności. Nikt na świecie nie potrafi tak chwytać jak on – powiedział.

– Jeśli spojrzeć na to, jak Neuer rozwinął swoją technikę bramkarską od początku swojej profesjonalnej kariery, kiedy to czasami był bardzo niechlujny, jestem pod wrażeniem. To częściowo zasługa jego nieokiełznanego głodu i ambicji. Nawet dzisiaj wciąż chce się stawać lepszym. I to jest DNA mistrza. Kiedy wymaga tego sytuacja i ma to znaczenie, to Manuel szczególnie się wyróżnia – dodał były golkiper.

Sprawdź także: Bramkarz reprezentacji Niemiec opuszcza zgrupowanie. Wraca do klubu