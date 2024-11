fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius nie pomógł Brazylii

Reprezentacja Brazylii przeżywa wyraźny kryzys, co potwierdzają wyniki w eliminacjach do zbliżających się mistrzostw świata. W pewnym momencie sytuacja giganta była bardzo niepokojąca, a awans na mundial niepewny. Październikowe zwycięstwa pozwoliły nieco odetchnąć i wskoczyć Brazylijczykom na trzecie miejsce w tabeli. Nie są oczywiście pewni awansu, ale musiałaby się zdarzyć tragedia, by nie pojechali na turniej do Ameryki Północnej.

W nocy z czwartku na piątek Brazylia rywalizowała na wyjeździe z Wenezuelą. Przeciwnik z gatunku takich, których wypada ograć, jeśli stawia się przed sobą ambitne cele. Na prowadzenie goście wyszli w 43. minucie za sprawą Raphinhi, który trafił bezpośrednio z rzutu wolnego. Potwierdził tym samym, że od początku sezonu prezentuje się znakomicie, nie tylko w Barcelonie.

Po zmianie stron Wenezuela doprowadziła do wyrównania, a przed znakomitą szansą na drugie trafienie stanął Vinicius Junior. Wywalczył rzut karny, który później samodzielnie chciał wyegzekwować. Jego mizerny strzał obronił jednak bramkarz rywali, a dobitka była kompletnie niecelna. Brazylijczycy nie byli już w stanie zaskoczyć, a mecz zakończył się remisem 1-1.

𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒 𝐉𝐔𝐍𝐈𝐎𝐑 𝐌𝐀𝐑𝐍𝐔𝐉𝐄 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘! ❌



Zawodnik Realu Madryt został powstrzymany przez Rafaela Romo! 🧱🧤



Dobitka Brazylijczyka również nie była skuteczna! 🫣 pic.twitter.com/6GYTciGXP6 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 14, 2024

Vinicius po raz kolejny zawiódł w reprezentacji. Gwiazdor ma problem z przełożeniem świetnej formy w Realu Madryt na występy w kadrze. Z tym zarzutem musiał mierzyć się chociażby podczas tegorocznego Copa America.