Emiliano Martinez chce zagrać na Olimpiadzie

Reprezentacja Argentyny do lat 23 w zeszłym tygodniu uzyskała awans na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Podopieczni Javiera Mascherano zajęli 2. miejsce w grupie kwalifikacyjnej, wyprzedzając między innymi reprezentację Brazylii.

W porównaniu do innych sportów na olimpiadzie w piłce nożnej na Igrzyskach rywalizować mogą tylko drużyny narodowe do lat 23. Aczkolwiek istnieje możliwość powołania 3 piłkarzy powyżej dopuszczalnego wieku. Jak poinformował portal DSports jedno z trzech miejsc zająć chce Emiliano Martinez. Bramkarz dorosłej reprezentacji Argentyny chce wziąć udział w olimpijskim turnieju i dodać do swojego dorobku obok mistrza świata tytuł mistrza olimpijskiego.

Wcześniej Javier Mascherano zaprosił do drużyny dwóch innych mistrzów świata. Możliwość gry w Paryżu otrzymali Angel Di Maria oraz Leo Messi. 36-letni piłkarz Interu Miami w przeszłości brał już udział w Igrzyskach. Razem z Albicelestes zdobył złoty medal na olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku.