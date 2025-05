Ancelotti pod ostrzałem! Cafu mówi, co naprawdę myśli

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Cafu o Carlo Ancelottim w reprezentacji Brazylii

Carlo Ancelotti co prawda ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie nie brakuje spekulacji związanych z zakończeniem współpracy Włocha z gigantem La Liga, Niewykluczone, że doświadczony szkoleniowiec przejmie stery nad reprezentacją Brazylii. Ostatnio natomiast ciekawej wypowiedzi udzielił Cafu.

– Nasza dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że ​​nie mamy trenera, a potrzebujemy selekcjonera dla reprezentacji Brazylii. Czy Ancelotti mógłby być tym trenerem? Tak, mógłby. To szkoleniowiec, który wszystko umieści na swoim miejscu. Niemniej umieści elementy we właściwym miejscu i we właściwym czasie, ale takie, które zna. Postacie, które grają dla niego w Europie. Gdyby został selekcjonerem reprezentacji Brazylii i potrzebował Cafu, Cafu zawsze byłby dostępny, bez cienia wątpliwości – rzekł były reprezentant Brazylii.

– Podsumowując moje przemyślenia, nie wiem, czy Ancelotti ogląda mecze brazylijskiej ekstraklasy. Nie wiem, czy budzi się o świcie, żeby obejrzeć na przykład mecz Flamengo kontra Corinthians. Nie wiem, czy budzi się, żeby obejrzeć mecz Sao Paulo kontra Palmeiras… Nie wiem, czy zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę dzieje się w brazylijskim futbolu – powiedział Cafu.

– Ludzie mówią: „Ale Ancelotti byłby dobry, bo zna chłopaków, którzy grają w Europie”. A co z chłopakami, którzy grają w Brazylii? Którzy gracze się tu wyróżniają? – zakończył 143-krotny reprezentant Brazylii.

