Ancelotti łączony z reprezentacją Brazylii. Wiadomo, kiedy może zadebiutować

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti do Brazylii, Xabi Alonso gotowy na powrót do Madrytu

Carlo Ancelotti coraz bliżej objęcia reprezentacji Brazylii. Według doniesień z Hiszpanii, szkoleniowiec Realu Madryt może poprowadzić drużynę Canarinhos już w czerwcowych meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata – z Ekwadorem 6 czerwca i Paragwajem trzy dni później.

Choć Włoch wciąż oficjalnie pozostaje trenerem Realu Madryt, jego przyszłość na Santiago Bernabeu wydaje się przesądzona. „Relevo” donosi, że Królewscy nie planują pozostawienia go na turniej Klubowych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, który odbędzie się latem.

Co więcej, porażka w nadchodzącym finale Pucharu Króla z Barceloną może przyspieszyć jego odejście. Tym samym zakończyłaby się jego druga kadencja w Madrycie, która – mimo dużych sukcesów – nie spełniła w pełni oczekiwań władz klubu.

Ancelotti, mimo zainteresowania ze strony Romy i Milanu, a także klubów z Arabii Saudyjskiej, ma być zdecydowany na przejęcie Brazylii. Dla Realu to jasny sygnał, by ruszyć po następcę. I już go ma – to Xabi Alonso.

Szkoleniowiec Bayeru Leverkusen może wrócić do klubu, w którym był jednym z ulubieńców trybun. Dyrektor generalny Bayeru, Fernando Carro, potwierdził istnienie „gentelemeńskiego porozumienia”, na mocy którego Alonso może odejść, jeśli zgłosi się po niego jeden z byłych klubów.