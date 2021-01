AC Milan pożegnał się we wtorek z rozgrywkami o Puchar Włoch. Trener Stefano Pioli przyznał po przegranym 1:2 meczu z Interem Mediolan, że w dużej mierze o końcowym wyniku zadecydowała czerwona kartka Zlatana Ibrahimovicia.

Rossoneri prowadzili do przerwy po trafieniu właśnie Ibrahimovicia. W drugiej połowie Szwed z powodu drugiej żółtej kartki musiał jednak przedwcześnie opuścić boisko. Gospodarze wykorzystali liczebną przewagę i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stroną. Do wyrównania z rzutu karnego doprowadził Romelu Lukaku. W doliczonym czasie gry awans swojej drużynie zapewnił Christian Eriksen, który trafił do siatki z rzutu wolnego.

– To rozczarowujące, że odpadliśmy, bo zależało nam na tych rozgrywkach. Naszym występem pokazaliśmy, że jesteśmy silnym zespołem, ale strata jednego zawodnika znacznie utrudniła sprawę – powiedział Pioli w pomeczowym wywiadzie dla RAI Sport.

Szkoleniowiec Milanu był również pytany o to, czy wpływ na spotkanie miała kłótnia pomiędzy Lukaku i Ibrahimoviciem. Doszło do niej tuż przerwą. – Sytuacja miała wpływ, ponieważ pierwsza żółta kartka doprowadziła potem do drugiej. To są dwaj dorośli ludzie, powiedzieli coś do siebie, nie wiem co. To się zdarza i musimy patrzeć tylko w przyszłość – mówił trener Rossonerich.

– Grając w dziesiątkę nasza sytuacja znacznie się skomplikowała. Popełniliśmy również niepotrzebny faul przy rzucie karnym. Po tej porażce mam jednak znacznie bardziej pozytywne odczucia i pewność co do naszej przyszłości niż miało to miejsce po meczu z Atalantą – kontynuował trener Milanu.

– To było bardzo wyrównane spotkanie. Jedyną różnicą było to, że mieliśmy jednego zawodnika mniej. Jeśli gralibyśmy 11 na 11 to sprawa wyniku byłaby otwarta, a prowadziliśmy wtedy 1:0 – dodał Pioli.

Kolejne spotkanie Rossoneri rozegrają już w najbliższą sobotę. W ligowym meczu zmierzą się na wyjeździe z Bologna FC. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:00.



