SSC Napoli – ACF Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2022)

SSC Napoli – ACF Fiorentina to bez wątpienia jeden z ciekawszych środowych meczów w Europie. Dla polskich kibiców może być jeszcze bardziej interesujący, bo realny scenariusz zakłada, że w tym boju zadebiutuje w koszulce Fioletowych Krzysztof Piątek. Ponadto do bramki ekipy z Florencji ma wrócić Bartłomiej Drągowski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.



SSC Napoli Puchar Włoch 13.01.2022

18:00

Stadio Diego Armando Marasona



ACF Fiorentina

SSC Napoli – ACF Fiorentina, typy i przewidywania

W ligowej tabeli oba zespoły dzieli różnica 11 punktów. Na trzeciej miejscu aktualnie zadomowiło się Napoli. Tymczasem Fioletowi zajmują siódmą pozycją. Niemniej w czwartkowy wieczór nie będzie to miało znaczenia. Azzurri podejdą do potyczki po cennej wygranej nad Sampdorią. Fiorentina została natomiast rozbita, przegrywając w Turynie z miejscowym Torino. Nasza redakcja typuje w tej batalii triumf gospodarzy. Nasz typ: wygrana Napoli.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, ostatnie wyniki

SSC Napoli w dwóch ostatnich meczach zaliczyło remis i zwycięstwo. W minioną niedzielę zespół z Neapolu pokonał Sampę (1:0). Wcześniej natomiast podzielił się punktami z Juventusem (1:1).

Azzurri w roli gospodarza w pięciu ostatnich meczach przegrali trzykrotnie. Dwa razy zaliczyli natomiast zwycięstwo.

Fiorentina tymczasem w miniony poniedziałek przegrała wysoko z Torino (0:4). Jednocześnie dobiegła końca passa sześciu meczów Violi bez porażki.

Na wyjeździe w tej kampanii Fioletowi nie radzą sobie najlepiej. W siedmiu ostatnich bojach team z Florencji schodził z placu gry na tarczy pięć razy, zaliczył jedno zwycięstwo i jedno starcie zremisował.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, historia

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami ani razu nie miał miejsca remis. Cztery zwycięstwa zaliczyli Azzurri, a raz górą była viola. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w październiku minionego roku. Napoli wygrało 2:1 z Fiorentiną.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Luciano Spallettiego w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,82. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

SSC Napoli – ACF Fiorentina, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie Pucharu Włoch będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Napoli – Fiorentina transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00.

