Superpuchar w Warszawie. PZPN przenosi mecz z Białegostoku!

ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Polski

Superpuchar Polski na Narodowym?

Superpuchar Polski generuje więcej problemów niż korzyści. Gdy już ustalono datę rozegrania meczu i wydawało się, że sytuacja – przynajmniej w teorii – została opanowana, to pojawił się nowe-stare problemy. Wisła Kraków nie zamierza przystępować do tego spotkania bez obecności własnych kibiców. Natomiast Jagiellonia, która zgodnie z przepisami jest organizatorem pojedynku, ma na głowie planowany remont.

PZPN postanowił nie tylko przejąć organizację Superpucharu, ale także zmienić lokalizację meczu. Mistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski nie zmierzą się w Białymstoku, ale w… Warszawie. Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com zdradził, że krajowa federacja zamierza przenieść ten pojedynek do stolicy, a konkretnie na PGE Narodowy.

Chociaż pomysł PZPN-u w normalnych warunkach, to jest przed sezon, miałby rację bytu, to jednak teraz wydaje się, że teraz na takie rozwiązane jest nieco zbyt późno. Superpuchar ma odbyć się 2 kwietnia, a więc w środku tygodnia, co pozwala wątpić, że trybuny tak ogromnego obiektu zostaną wypełnione. Na dodatek ciągle nie jest jasne, kto i w jaki sposób przeprowadzi transmisję z tego wydarzenia.