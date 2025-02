Marciniak odpowiada bramkarzowi Jagiellonii. Przesadził?

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Abramowicz przesadził? Przejechał się po sędziach

Legia Warszawa w środowy wieczór pokonała przed własną publicznością Jagiellonię Białystok 3-1 i wywalczyła awans do półfinału Pucharu Polski. Temu meczowi towarzyszyły olbrzymie emocje i sędziowskie kontrowersje – zdaniem wielu kibiców, dziennikarzy oraz ekspertów mistrzowie Polski powinni otrzymać dwa rzuty karne, które znacząco mogłyby wpłynąć na losy rywalizacji i ostateczny rezultat. Złość udzieliła się także piłkarzom – po przegranej Sławomir Abramowicz nie wytrzymał i napisał krótki komentarz, sugerując, że sędziowie tego dnia sprzyjali rywalom.

“Ciężko się gra przeciwko 14… Tyle lat, a nie zmieniło się nic. Brak słów. Brawo Jaga” – napisał, dołączając nagranie z nieoczywistej sytuacji, kiedy to domagano się podyktowania rzutu karnego za faul Pawła Wszołka na Oskarze Pietuszewskim. Pierwotnie sędzia Piotr Lasyk wskazał na “wapno”, ale po analizie VAR zmienił swoją decyzję.

W mediach rozpętała się prawdziwa burza, dlatego sędziowie postanowili wytłumaczyć się ze swoich decyzji. Szymon Marciniak w programie na kanale Meczyki.pl odpowiedział również Abramowiczowi, twierdząc, że nie powinien w ten sposób reagować.

– Bramkarza Jagiellonii mocno poniosło. Nie powinien mówić takich słów.

– Kiedy ta rozmowa jest normalna, dajesz przykłady, to wszyscy ludzie rozmawiają z tobą normalnie. Potem wychodzą do wywiadów, a my jesteśmy najłatwiejszym celem. My nie wychodzimy i nie tłumaczymy swoich decyzji, każdy może na nas wszystko zwalić. My jesteśmy szykanowani przez wszystkich. Czy podejmiemy dobrą decyzję, czy złą, to zawsze będzie jedna drużyna i jej kibice, którzy będą krytykować i szukać zwykłej sytuacji w środku pola, która mogła do czegoś prowadzić – podsumował Marciniak.