Lasyk broni swoich decyzji z meczu Legia – Jagiellonia. Tłumaczy swoje wybory

Piotr Lasyk, arbiter główny środowego meczu Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok, w rozmowie z "Weszlo" odniósł się do kontrowersji, jakie wywołały jego decyzje. Sędzia przyznaje, że jeśli miałby zmienić niektóre z nich to tylko te, które nie miały tak istotnego wpływu na wynik.

Lasyk skomentował kontrowersyjne decyzje w meczu Legia – Jagiellonia

Legia Warszawa pokonała Jagiellonię Białystok 3:1 w ćwierćfinale Pucharu Polski. Pojedynek rozgrywany przy Łazienkowskiej wzbudził jednak liczne kontrowersje. Po końcowym gwizdku wiele mówiło się o nieprzyznanych rzutach karnych dla drużyny Adriana Siemieńca, które mocno wpłynęły na ostateczny rezultat i eliminacje drużyny z turnieju. W mediach społecznościowych pojawiły się nawet sugestie, że klub ze stolicy został przepchnięty do następnej rundy.

– Z perspektywy sędziego zawsze gra drużyna A i drużyna B, więc dla mnie liczy się tylko to, żeby na boisku podejmować prawidłowe decyzje i nie interesuje mnie to, jak dana drużyna się nazywa – powiedział Piotr Lasyk w rozmowie z “Weszlo” odpowiadając na te zarzuty.

Najwięcej czasu w debacie publicznej poświęciło się dwóm decyzjom arbitra o niepodyktowaniu rzutów karnych dla Jagiellonii. W pierwszym przypadku chodziło o faul Wszołka na Pietruszewskim a w drugim o zagranie piłki ręką przez Szkurina. – W pierwszej połowie spotkania po interwencji VAR odwołaliśmy bramkę gospodarzy, gdzie też mogły pojawić się wątpliwości. Rozumiem frustrację każdej ze stron. Zawsze w meczach są zdarzenia, które można ocenić inaczej. Jeśli miałbym jednak zagwizdać coś inaczej, to raczej dotyczyłoby to małych, pojedynczych zdarzeń, nie mających wpływu na całość spotkania – odparł arbiter główny meczu Legia – Jagiellonia.

Lasyk odniósł się też bezpośrednio do każdej z powyższych sytuacji. – Z perspektywy boiska widziałem, że Paweł Wszołek nie zagrał piłki i doszło do kontaktu, dlatego też zadecydowałem pierwotnie o rzucie karnym. Kamera z linii szesnastego metra, dająca obraz z innego miejsca niż to, z którego ja widziałem zdarzenie, pokazała, że obrońca zajął pozycję już wcześniej, zanim doszło do kontaktu z przeciwnikiem. W tej drugiej fazie nie zrobił już żadnego dodatkowego ruchu, który moglibyśmy uznać za przewinienie – argumentował swoją decyzję arbiter.

W kontekście drugiej sytuacji dodał: – Jeśli mielibyśmy pewność, że piłka dotknęła ręki, to przy takim ustawieniu ramienia – tak. Ustawienie ręki jest nienaturalne, znajduje się ona bardzo wysoko w powietrzu. Wszystko rozbija się o kwestię obrazu, który musiałby udowodnić, że dotknięcie rzeczywiście miało miejsce.

Szymon Marciniak, który był sędzią VAR podczas hitu 1/4 finału Pucharu Polski między Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok również tłumaczył się z kontrowersyjnych decyzji. Arbiter w rozmowie z “TVP Sport” podobnie, jak Piotr Lasyk, próbował wytłumaczyć słuszność decyzji podjętych w czasie środowego starcia.